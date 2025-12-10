People: Воры не нашли деньги и украли прах домашних животных из ветклиники

В американском штате Калифорния двое неизвестных украли прах домашних животных из ветеринарной клиники. Об этом сообщает People.

Злоумышленники в масках разбили стеклянную дверь, проникли внутрь и попытались взломать кассу. Не сумев добыть деньги, они взяли специальные пакеты с урнами, содержащими прах питомцев, и скрылись с места преступления.

Сотрудники клиники обнаружили разбитую дверь утром и вызвали правоохранительные органы. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что преступники вошли в здание около шести часов утра и ушли, унеся останки животных.

Клиника опубликовала видео взлома и обратилась к жителям с просьбой помочь вернуть прах питомцев.

«Их действия причинят неизмеримую боль скорбящим семьям, которые и так уже многое пережили. Мы отчаянно хотим вернуть его людям, которые любили этих питомцев», — говорится в заявлении.

Полиция Брентвуда разыскивает подозреваемых и призывает местных жителей сообщать любую информацию, которая поможет вернуть украденный прах.

