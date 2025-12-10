Воры не нашли деньги и украли прах домашних животных из ветклиники

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Сотрудники просят вернуть останки питомцев.

Воры украли прах домашних животных из ветклиники в США

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: Воры не нашли деньги и украли прах домашних животных из ветклиники

В американском штате Калифорния двое неизвестных украли прах домашних животных из ветеринарной клиники. Об этом сообщает People.

Злоумышленники в масках разбили стеклянную дверь, проникли внутрь и попытались взломать кассу. Не сумев добыть деньги, они взяли специальные пакеты с урнами, содержащими прах питомцев, и скрылись с места преступления.

Сотрудники клиники обнаружили разбитую дверь утром и вызвали правоохранительные органы. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что преступники вошли в здание около шести часов утра и ушли, унеся останки животных.

Клиника опубликовала видео взлома и обратилась к жителям с просьбой помочь вернуть прах питомцев.

«Их действия причинят неизмеримую боль скорбящим семьям, которые и так уже многое пережили. Мы отчаянно хотим вернуть его людям, которые любили этих питомцев», — говорится в заявлении.

Полиция Брентвуда разыскивает подозреваемых и призывает местных жителей сообщать любую информацию, которая поможет вернуть украденный прах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
На Украине мужчина отбился кухонным топором от сотрудника ТЦК
11:15
Воры не нашли деньги и украли прах домашних животных из ветклиники
11:08
Четырех мужчин задержали за косплей героев сериала «Острые козырьки»
11:07
ВС РФ взяли в плен отделение ВСУ в Волчанске
10:58
Патрушев встретился с победителями первого конкурса грантов Президентского фонда
10:30
«Грязные стервы»: Брижит Макрон публично оскорбила феминисток

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео