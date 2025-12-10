Донор спермы не знал о генетической вызывающей рак мутации и стал отцом почти 200 детей

Житель Великобритании, чью сперму использовали в течение 17 лет, стал биологическим отцом почти 200 детей в разных странах Европы. Позже выяснилось, что часть его сперматозоидов содержала редкую мутацию гена TP53. Об этом сообщает Daily Mail.

Расследование, проведенное 14 общественными вещательными компаниями, подтвердило: риск развития онкологических заболеваний у детей, получивших мутировавшую ДНК, достигает 90%.

Мутация приводит к синдрому Ли-Фраумени — одной из самых тяжелых наследственных предрасположенностей к раку.

Как мутация оказалась у донора

Мужчина был признан здоровым при вступлении в программу донорства. В ДНК части его клеток уже существовала мутация, возникшая до рождения. По данным экспертов, около 20% его сперматозоидов были поражены.

«Это очень тяжелый риск, с которым семье приходится жить всю жизнь», — сказала специалист по онкогенетике Клэр Тернбулл.

Особенно уязвимы дети, рожденные после процедур ЭКО: если использовалась мутировавшая клетка, измененный ген присутствует в каждой клетке их тела.

Клиники узнали об угрозе только спустя годы

Сперма донора не продавалась напрямую в клиниках Великобритании, но некоторые британские женщины проходили лечение бесплодия в Дании. Всем им сообщили об обнаруженном риске.

«Мы выражаем глубочайшее сочувствие пострадавшим», — говорится в заявлении банка.

Там отметили, что донор был незамедлительно исключен из программы. При этом организация подчеркнула, что такую мутацию невозможно выявить профилактическим скринингом.

Дети заболевали раком в раннем возрасте

Врачи, лечившие онкологические заболевания у некоторых детей донора, первыми подняли тревогу. Среди обследованных детей мутация обнаружена у 23. У десяти из них диагностировали рак, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому. Некоторые перенесли по два разных вида рака. Есть случаи смерти в раннем возрасте.

Семьи узнали правду через много лет

Мать-одиночка из Франции, зачавшая ребенка 14 лет назад с использованием донорской спермы, сообщила, что только недавно узнала о риске. Ее дочь несет опасный вариант гена.

«Сперма должна быть безопасной… Теперь мы живем с тем, что риск будет всю жизнь», — рассказала она.

Проблема отсутствия лимитов на мировом уровне

Некоторые страны устанавливают собственные ограничения на число получающих биоматериал семей от одного донора. Например, в Бельгии — не более шести семей, в Великобритании — не более десяти.

Однако в реальности от этого донора в Бельгии родилось более 50 детей, а общая европейская цифра превышает 190.

Что предлагают ученые

Европейское общество репродукции человека предложило ограничить число семей на одного донора до 50. Однако специалисты считают, что это не решит проблему наследуемых мутаций, а лишь снизит психологическую травматизацию детей, которые позже узнают о большом числе биологических родственников.

«Мы не понимаем всех психосоциальных последствий того, что у ребенка могут быть сотни единокровных братьев и сестер», — говорится в заявлении представителя благотворительной организации в области генетики.

Что теперь делать семьям

Всем родителям рекомендуют обращаться в клиники, где они проходили лечение, и в соответствующие органы в своих странах. Специалисты напоминают, что лицензированные клиники проводят расширенный скрининг, который значительно снижает риски, хотя полностью исключить их невозможно.

