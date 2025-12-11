Российский союз автостраховщиков предложил увеличить выплаты по ОСАГО

Суммы компенсации по «автогражданке» могут вырасти. Как пишут «Известия», максимальную выплату за разбитый автомобиль предлагают увеличить до миллиона рублей, а за ущерб жизни и здоровью — до двух миллионов.

В Российском союзе автостраховщиков объясняют это нехваткой действующих лимитов по ОСАГО. Сейчас это 400 и 500 тысяч рублей соответственно. Обратной стороной инициативы может стать увеличение стоимости страхового полиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России готовят реформу выплат по ОСАГО. Массовые жалобы на нарушение сроков ремонта вынуждают дать россиянам самим выбирать сервис для починки авто. Главная причина — споры по обязательной «автогражданке», а также отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей или задержек поставок.

