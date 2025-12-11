Российский союз автостраховщиков предложил увеличить выплаты по ОСАГО

Эфирная новость 23 0

Поднятие лимитов до миллиона и двух миллионов рублей может улучшить защиту автовладельцев, однако приведет к удорожанию полисов, считают эксперты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суммы компенсации по «автогражданке» могут вырасти. Как пишут «Известия», максимальную выплату за разбитый автомобиль предлагают увеличить до миллиона рублей, а за ущерб жизни и здоровью — до двух миллионов.

В Российском союзе автостраховщиков объясняют это нехваткой действующих лимитов по ОСАГО. Сейчас это 400 и 500 тысяч рублей соответственно. Обратной стороной инициативы может стать увеличение стоимости страхового полиса.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России готовят реформу выплат по ОСАГО. Массовые жалобы на нарушение сроков ремонта вынуждают дать россиянам самим выбирать сервис для починки авто. Главная причина — споры по обязательной «автогражданке», а также отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей или задержек поставок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:22
Мокро, зато тепло: какая погода будет в Москве 11 декабря
7:11
Андреевский флаг, танго и астма: что отмечают 11 декабря?
7:03
Российский союз автостраховщиков предложил увеличить выплаты по ОСАГО
6:51
Еда против стресса: почему после тяжелого рабочего дня тянет на пиццу и бургеры
6:33
Несколько регионов Саудовской Аравии охватили сильные дожди и наводнения
6:14
Су-34 уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео