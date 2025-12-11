РГО оцифрует уникальные рукописные карты и атласы

Российское географическое общество (РГО) оцифрует больше 50 тысяч различных карт и атласов. Впервые отсканируют уникальные рукописные, ранние советские и зарубежные издания. Все то, что раньше видели лишь единицы. Материалы отбираются по строгим критериям. Но все ли можно положить под сканер — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

В собрании Русского географического общества десятки тысяч карт. Но каждая рукописная — единственная в своем роде. Отражает и технику, и почерк самого картографа. До недавнего времени эта была скрыта от глаз.

«Одна из рукописных карт конца XVIII века, описывающая территориальные изменения и новую русско-китайскую границу», — рассказали в РГО.

Ее оцифровать тоже можно, только максимально аккуратно. Сканер хоть и широкоформатный, но такие карты, как эта, нуждаются в особом подходе.

«Они больше по размеру, и если их нельзя сгибать, то мы их просто сломаем», — рассказала руководитель группы операторов сканирования Марина Чумина.

Рукописный атлас Семена Ремезова сгибать и лишний раз перемещать нельзя. Уникальная карта сибирских земель времен Петра Первого — одна из самых больших в истории, два метра в ширину и почти три в длину. И в отличие от европейских, обращена не на Север, а на Юг. Здесь и отсылка к Александру Македонскому, который по преданию дошел до «земли мрака», а если точнее, до Сибири, и копье, а в чертежах Ремизова — ружье, свое там закопал. Время уже изрядно потрепало эту карту и сейчас она на реставрации.

Эта карта — европейская ровесница знаменитой карты Семена Ремезова. Здесь также обозначены сибирские земли, а еще местоположение ключевых городов и портов Азии. Она была создана в Амстердаме знаменитым картографом Петером Шенком. Каждая деталь здесь раскрашена вручную. Но время сделало карту настолько хрупкой, что оцифровать ее с помощью сканера нельзя.

Карта этого просто не переживет. Здесь нужна ручная высокоточная фотосъемка под разными углами и со специальным светом. Казалось бы, как и со сканером, — дело техники. Но в оцифровке важен каждый штрих, чтобы перенести свидетельства прошлого без потерь.

«Этим документам, им 150-200 лет, и это не подделка, невозможно подделать, то, что является подтверждающим фактом», — отметил директор штаб-квартиры Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Санкт-Петербурге Роман Рябинцев.

Карты — будто фотоснимок границ в определенный момент истории. Позволяют изучить, как менялось представление о территориях на протяжении веков.

«Проходила русско-турецкая война, закончится она буквально через несколько лет, по итогам которой Крымский полуостров окончательно войдет в состав Российской империи, что отчасти изображено на соседней карте малого формата», — рассказал заведующий картографическим фондом РГО Егор Орлов.

После оцифровки ее смогут детально исследовать историки. По поручению президента, отсканировать планируют все карты Российского географического общества. Сейчас на очереди — советские и зарубежные издания. Завершить работу планируют к концу года. Их цифровые копии не только окажутся в свободном доступе, но и лягут в основу новых учебных пособий и атласов.

