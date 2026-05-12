Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге

Элина Битюцкая


Губернатор напомнил о запрете фото- и видеофиксации последствий атаки.

Атака беспилотников на регионы России

В Оренбурге во время отражения налета беспилотных летательных аппаратов получил повреждения многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.

«Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал „Воздушная тревога“. В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА, поврежден жилой дом», — написал глава региона.

Он уточнил, что к месту происшествия оперативно выехали все экстренные службы. Данные о возможных пострадавших пока уточняются.

Солнцев призвал горожан неукоснительно следовать рекомендациям правительства области и особо подчеркнул: любая фото- и видеофиксация последствий атаки категорически запрещена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 11 мая доложил о четырех раненых в результате ударов украинских дронов. В поселке Октябрьский беспилотник врезался в крышу многоэтажки — пострадал 18-летний мужчина. В селе Ясные Зори осколочное ранение живота и минно-взрывную травму получил сотрудник местного предприятия. Мужчину экстренно госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за время майского перемирия ВСУ нарушили режим прекращения огня более 30 тысяч раз

