«Пар был в молодости»: как Владимир Пресняков справляется с негативными эмоциями

Дарья Орлова
С возрастом певец стал гораздо спокойнее — он все еще может сорваться, но потом сильно об этом жалеет.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец Владимир Пресняков признался, что с возрастом стал гораздо спокойнее и теперь практически не ищет способов «выпустить пар». По словам артиста, главную роль в этом сыграли семья и дети, которые полностью изменили его отношение к жизни.

«Когда вокруг тебя дети, то пар не нужен, потому что они все это делают. Когда с утра на тебя прыгают двое мальчишек — о каком паре вообще говорить?» — рассказал Пресняков на шоу рэпера Басты.

Певец отметил, что раньше все было иначе: в молодости эмоции били через край, а потому часто приходилось искать способы выплеснуть энергию. Сейчас Пресняков старается избегать конфликтов и признается, что после редких срывов всегда сильно жалеет о сказанном или сделанном.

Пресняков добавил, что больше всего любит проводить время с сыном. Одним из их главных совместных увлечений стал бильярд — певец специально купил домой стол, и теперь они играют практически каждый день, осваивая разные виды игры и сложные комбинации.

По словам артиста, именно семейная атмосфера и желание вырастить детей лучше себя самого стали для него главным смыслом жизни. Он дал понять, что сегодня получает гораздо больше радости от домашних моментов, чем от прежнего бурного ритма молодости.

Владимир Пресняков женат на певице Наталье Подольской, пара познакомилась в 2005 году. В семье двое детей: Артемий родился в 2015 году, Иван — в 2020-м.

