Гросси: у МАГАТЭ нет возможности назвать стороны обстрелов ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, почему его организация воздерживается от публичного указания сторон, причастных к ударам по Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Он объяснил, что Агентство по своей природе является структурой инспекторов и аудиторов, и подобные заявления возможны только при наличии условий для полноценного независимого анализа — включая оперативный доступ на место после атаки, сбор проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов. По его словам, таких возможностей у МАГАТЭ нет.

Гросси также отметил, что ему хорошо известно недовольство обеих сторон конфликта тем, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках.

«Мы неоднократно говорили, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод», — сказал он.

МАГАТЭ не всегда может попасть на место атаки своевременно — иногда доступ ограничивается из соображений безопасности. Инспекция, проведенная спустя сутки или более после обстрела, уже не позволяет рассматривать найденные материалы как надежные доказательства, поскольку они могли быть перемещены или изменены. В Агентстве это понимают, но именно отсутствие условий независимого расследования не позволяет им указывать, какая сторона нанесла удар.

Гросси также рассказал, что аналогичная ситуация возникает, когда одна из сторон просит МАГАТЭ определить направление, откуда был произведен удар по объектам инфраструктуры. Он уточнил, что, несмотря на просьбы, воздерживается от подобных заявлений, поскольку располагает недостаточным объемом проверенных данных.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что сделал бы такие выводы, если бы инспекторы имели полный доступ и возможность самостоятельно оценивать все обстоятельства. Сейчас «возможности Агентства ограничены».

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра у города Энергодар и является крупнейшей атомной станцией Европы по числу энергоблоков и их мощности — на площадке расположены шесть блоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года объект перешел в собственность России. С сентября того же года все энергоблоки остановлены, а с апреля 2024 года станция работает в режиме холодного останова.

