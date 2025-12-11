Шевелилась под кожей: россиянин привез в ноге личинку паразита с Мальдив

Россиянин привез в ноге живую личинку паразита после отдыха на Мальдивах

Россиянин Александр приехал с отдыха на Мальдивских островах с живой личинкой в ноге. Медики обнаружили существо при обследовании, когда мужчина пожаловался на боль и шевеление под кожей стопы, пишет URA.RU.

Врачи надрезали кожу пациента в местах, где мог находиться паразитический организм. Увы, достать чужеродное создание не удалось — теперь изводить его будут с помощью лекарств.

Яйца таких паразитов поджидают неосторожных туристов в песке, попадая под кожу через мелкие царапины. Если не вывести личинку, носителя ждут отеки, гнойные воспаления, а также поражения нервной системы и кишечника.

Ранее 5-tv.ru писал, что купающиеся в Финском заливе россияне обнаружили на берегу странных червей, которые кусают людей и закапываются обратно в песок, оставляя зудящие следы на месте повреждений.

Москвич Павел Редько нырнул в незнакомый водоем, когда отдыхал в Волгодонске и оказался заражен личинками церкарии — гельминта, вызывающего острое паразитарное заболевание.

