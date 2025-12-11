Шевелилась под кожей: россиянин привез в ноге личинку паразита с Мальдив

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

«Иностранка» поселилась у мужчины в стопе.

Как россиянин привез паразита с отдыха на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянин привез в ноге живую личинку паразита после отдыха на Мальдивах

Россиянин Александр приехал с отдыха на Мальдивских островах с живой личинкой в ноге. Медики обнаружили существо при обследовании, когда мужчина пожаловался на боль и шевеление под кожей стопы, пишет URA.RU.

Врачи надрезали кожу пациента в местах, где мог находиться паразитический организм. Увы, достать чужеродное создание не удалось — теперь изводить его будут с помощью лекарств.

Яйца таких паразитов поджидают неосторожных туристов в песке, попадая под кожу через мелкие царапины. Если не вывести личинку, носителя ждут отеки, гнойные воспаления, а также поражения нервной системы и кишечника.

Ранее 5-tv.ru писал, что купающиеся в Финском заливе россияне обнаружили на берегу странных червей, которые кусают людей и закапываются обратно в песок, оставляя зудящие следы на месте повреждений.

Москвич Павел Редько нырнул в незнакомый водоем, когда отдыхал в Волгодонске и оказался заражен личинками церкарии — гельминта, вызывающего острое паразитарное заболевание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС
12:02
«Я пришла за спасением»: что заставило актрису Екатерину Васильеву уйти в монастырь
11:59
Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
11:49
«Это покушение»: выжившая после падения из окна в Одинцово девушка вспомнила страшное
11:44
Основы культурного кода: возраст владельцев «Пушкинской карты» понизится
11:40
В Британии заявили, что позиция Зеленского стала «плевком в лицо» Трампу

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026