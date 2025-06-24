Чем запомнилось начало лета любителям купаться в прудах и речках? У многих отдыхающих под кожей завелись паразиты — на спине и ногах.

Что делать, если после заплыва в пруду начались неприятности, и почему запрещено купаться во многих природных водоемах, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем может обернуться купание н природе

Солнечная погода толкает многих на приключения. Так, желающие искупаться в Финском заливе обнаружили на берегу странных червей, которые кусают людей и закапываются обратно в песок, а на месте повреждений остаются зудящие следы.

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Не читая подобных новостей, москвич Павел Редько нырнул в незнакомый водоем, когда отдыхал в Волгодонске.

«Мы прыгнули в этот пруд. Я поплавал, а ребята отказались», — сообщил он.

Как выяснилось позже, друзья правильно сделали, а Павел потом с ужасом рассматривал в зеркале свою спину.

«Когда я разбудил товарища и попросил посмотреть на мою спину, он ужаснулся, потому что сказал, что там и волдыри, и как будто гнойники», — поделился мужчина.

К утру ему стало хуже. Не помогали ни таблетки, ни мази.

«Через час-полтора было ощущение, что поднимается температура, то есть состояние такое, что я горю», — добавил Редько.

Молодому человеку пришлось экстренно прервать отпуск и вернуться в Москву. После обследования в столичной клинике стало понятно: из Волгодонска тот вернулся не один.

«Когда мы делали дермоскопию с помощью аппарата дермоскопа, мы увидели там личинки церкарии», — рассказала дерматолог Марият Мухина.

Церкарии — это гельминты, которых переносят водоплавающие птицы. Они вызывают острое паразитарное заболевание. Человека паразиты атакуют по ошибке.

«Они путают кожу человека с кожей лапки водоплавающей птицы, потому что внедряются именно в них», — объяснила специалист.

Последствия церкариоза доставляют человеку массу неприятностей.

«Эти личинки в коже и испражняются, и едят то, что смогут отгрызть в подкожном слое дермы. Все это приводит к общей аллергической реакции: к температуре, высыпаниям, покраснениям, зуду, крапивнице и отеку кожи», — пояснила врач.

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Летом церкаризом заражаются десятки людей по всей России. В группе риска — дети.

«Дети больше времени проводят в воде. Родители говорят им, чтобы они купались около берега, а там наибольшее скопление этих личинок», — отметила дерматолог Екатерина Мокина.

К счастью, церкариоз сегодня довольно успешно лечится, а во многих случаях проходит сам. Однако вполне естественное и безобидное желание освежиться в жару в водоеме может закончиться куда серьезнее.

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«Ришта — это метровый червь, которым можно было раньше заразиться в Индии. Сейчас очагов практически не осталось, но раньше можно было просто искупаться в реке, и после этого под кожей заводился метровый червь. Обычно в ноге, прямо от стопы и до живота», — сказал директор Института медицинской паразитологии имени Сеченова Александр Лукашев.

Какие водоемы следует обходить стороной

А чем опасны столичные водоемы? Почему каждый сезон многие из них получают от Роспотребнадзора вердикт: для купания не пригоден? Эксперт отобрал пробы воды в четырех очень популярных у москвичей зонах отдыха.

«И на маленькой бутылочке для нефтепродуктов тоже поставили единичку», — добавил специалист лаборатории исследования воды Андрей Солощенко.

Если на пляжах Тропарево и Динамо купание разрешено, то на Борисовских прудах и Левобережье — нет.

Неглубокие закрытые водоемы — самые опасные, говорят эксперты. Утонуть в них сложно, зато подхватить целый букет из вирусов, бактерий и паразитов можно за пару минут.

«Эти группы — кишечные инфекции как бактериальной природы, так и вирусной, включая ротавирусы. Вирус гепатита А и паразитарные инвазии различные: лямбды, амебы, некоторые гельминты», — пояснил инфекционист Георгий Викулов.

Важно стараться не заходить в мелководье, заросшее травой, ведь излюбленное место обитания моллюсков и птиц. Также стоит соблюдать простые правила гигиены.

«После купания очень важно принимать душ, потому что внедрение происходит несколько десятков минут, то есть не сразу», — прокомментировала дерматолог.

Если же микроорганизмы из грязной воды все-таки успели навредить человеку, и он почувствовал недомогание, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и нужно обратиться к врачу.

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Результаты экспертизы показали, что в воде с пляжей Тропарево, Динамо и Левобережье уровень микробиологического загрязнения не превышает нормы. Химический и общий анализ также в пределах допустимого. Образец с Борисовских прудов показал довольно высокое содержание фосфат-ионов. При попадании в большом количестве в организм человека они способны вызвать почечную недостаточность и даже спровоцировать преждевременную смерть. Поэтому очень важно прислушиваться к заключениям надзорных ведомств и купаться там, где официально разрешено.