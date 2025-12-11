Два человека погибли при взрыве гидродинамического стенда в лаборатории ПНИПУ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 371 0

Также есть пострадавшие.

Взрыв гидродинамического стенда в лаборатории ПНИПУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв гидродинамического стенда произошел в лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета, сообщил источник 5-tv.ru.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадало два человека, а погибло двое.

На месте работают экстренные службы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге ночью 11 декабря тушили сильнейший пожар на Правобережном рынке. Вспыхнул второй этаж. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. В результате один человек погиб.

Еще одного с переломами обеих ног увезли в больницу. Огонь полностью охватил здание за считанные минуты, а тушение осложнялось постоянными взрывами газовых баллонов.

«История нашего района, к сожалению, похоже, сгорит полностью. Очень жаль и страшно, все взрывается. Вон опять хлопнуло что-то, это еще слабо», — сказал один из очевидцев пожара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС
12:02
«Я пришла за спасением»: что заставило актрису Екатерину Васильеву уйти в монастырь
11:59
Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
11:49
«Это покушение»: выжившая после падения из окна в Одинцово девушка вспомнила страшное
11:44
Основы культурного кода: возраст владельцев «Пушкинской карты» понизится
11:40
В Британии заявили, что позиция Зеленского стала «плевком в лицо» Трампу

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026