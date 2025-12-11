Два человека погибли при взрыве гидродинамического стенда в лаборатории ПНИПУ

Взрыв гидродинамического стенда произошел в лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета, сообщил источник 5-tv.ru.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадало два человека, а погибло двое.

На месте работают экстренные службы региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге ночью 11 декабря тушили сильнейший пожар на Правобережном рынке. Вспыхнул второй этаж. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. В результате один человек погиб.

Еще одного с переломами обеих ног увезли в больницу. Огонь полностью охватил здание за считанные минуты, а тушение осложнялось постоянными взрывами газовых баллонов.

«История нашего района, к сожалению, похоже, сгорит полностью. Очень жаль и страшно, все взрывается. Вон опять хлопнуло что-то, это еще слабо», — сказал один из очевидцев пожара.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.