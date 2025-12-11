В Петербурге при пожаре на рынке погиб человек

Последние данные из Петербурга, где этим вечером тушили сильнейший пожар на Правобережном рынке. Вспыхнул второй этаж. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон. В результате один человек погиб. Еще одного с переломами обеих ног увезли в больницу. Огонь полностью охватил здание за считанные минуты. Тушение осложнялось постоянными взрывами газовых баллонов.

«История нашего района, к сожалению, похоже, сгорит полностью. Очень жаль и страшно, все взрывается. Вон опять хлопнуло что-то, это еще слабо», — сказал один из очевидцев пожара.

Известно, что ранее на рынке неоднократно выявляли нарушения требований пожарной безопасности. В частности, отсутствовала автоматическая система тушения и вытяжка. Собственникам выносили предостережение.

Ранее, писал 5-tv.ru, торговый центр «Баянгол» загорелся в Улан-Удэ. Оттуда самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятерым понадобилась медпомощь. В устранении пожара были задействованы 39 человек и 14 единиц техники.