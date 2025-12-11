Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Лиман в Харьковской области

Российские войска освободили Лиман в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями завершили освобождение населенного пункта Лиман», — рассказали в оборонном ведомстве.

В зоне ответственности северной группировки также было нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

