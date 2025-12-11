Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм, боекомплект которых составляет 1400 выстрелов.
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ
Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подразделение круглосуточно контролирует воздушное пространство, обеспечивая защиту критически важных объектов.
Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм, боекомплект которых составляет 1400 выстрелов. Такое вооружение позволяет поражать различные средства воздушного нападения в пределах установленного диапазона работы комплекса.
Расчеты «Панциря-С» регулярно меняют огневые позиции, а по прибытии на новую точку способны всего за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
