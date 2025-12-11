«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм, боекомплект которых составляет 1400 выстрелов.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ

Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подразделение круглосуточно контролирует воздушное пространство, обеспечивая защиту критически важных объектов.

Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибра 30 мм, боекомплект которых составляет 1400 выстрелов. Такое вооружение позволяет поражать различные средства воздушного нападения в пределах установленного диапазона работы комплекса.

Расчеты «Панциря-С» регулярно меняют огневые позиции, а по прибытии на новую точку способны всего за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
