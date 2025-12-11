«Не хочешь приехать?» — раскрыта связь шведской принцессы Софии с Эпштейном

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

До брака с королевским наследником она была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу.

Что известно о файлах Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/Jonas EkstrÃƒÂ¶mer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: Эпштейн приглашал шведскую принцессу Софию на свой остров

Принцесса Швеции София несколько раз встречалась с обвиненным в торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном. Электронные письма подтверждают, что он приглашал тогда начинающую актрису и модель на свой печально известный остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Об этом сообщает New York Post.

Первое знакомство и приглашение на Карибы

Согласно опубликованным документам, будущая принцесса в 2005 году познакомилась с Эпштейном через свою наставницу Барбро Энбом. Женщина отправила миллионеру письмо, в котором представила Софию как начинающую актрису, недавно приехавшую в Нью-Йорк. К письму была приложена фотография Софии, выступавшей тогда под именем Бальтазар-Уинслоу.

«Это та девушка, о которой я тебе рассказывала», — написала Энбом в декабре 2005 года.

Эпштейн ответил приглашением. Предложение касалось его частного острова, позже ставшего центральной точкой обвинений в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации.

«Я на Карибах. Не хочет ли она приехать на пару дней? Я пришлю билет», — написал финансист.

Двор подтвердил встречи

Шведский королевский двор заявил изданию Dagens Nyheter, что принцесса София отказалась от приглашения. Тем не менее представители семьи подтвердили, что она несколько раз встречалась с этим человеком примерно в 2005 году. Однако София с тех пор не общалась с Эпштейном.

Двор при этом отказался раскрывать обстоятельства и место встреч. Через три года после предполагаемого знакомства Эпштейн был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Скандальная репутация будущей принцессы

До брака с принцем Карлом Филиппом в 2015 году София была известна как модель нижнего белья и участница реалити-шоу «Отель „Парадиз“». В 2004 году она снялась топлес в мужском журнале, а затем начала вести блог о посещении роскошных мероприятий и вечеринок.

СМИ неоднократно называли ее «самой скандальной принцессой в мире», и публикация переписки с Эпштейном вновь вывела старые истории на первый план.

Судьба Эпштейна

Финансист покончил с собой в тюрьме Манхэттена в 2019 году после предъявления федеральных обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:35
«Темная история»: Зарубина указала на странности в деле Долиной
13:30
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
13:23
«Молодые парни, пишите»: Наталья Рудова озвучила свои требования к мужчинам
13:19
США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику
13:15
Лавров ответил Европе: если они хотят войны, Россия готова к ней хоть сейчас
13:12
Развод через три дня после свадьбы: жена сбежала от мужа после его откровения

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве
«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026