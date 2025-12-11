Альфонс с сайта знакомств оставил жительницу Казани без 300 тысяч рублей

Жительница Казани была уверена что в интернете познакомилась с мужчиной своей мечты. Он дарил цветы и даже обещал жениться, но в итоге выманил у нее сотни тысяч рублей. Обман вскрылся случайно. Оказалось, что жертвами альфонса стали еще как минимум пять женщин. Они вместе обратились в полицию и надеются призвать обидчика к ответу.

Однако, он сам утверждает, что никого не обманывал. Так ли это на самом деле — разбирался корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Регина Зуфарова больше не верит в любовь. Однажды дав волю чувствам, теперь она пытается вернуть сотни тысяч рублей, которые добровольно отдала красавцу с сайта знакомств. Эта история начиналась как в лучших романтических фильмах — взаимная симпатия, щедрые ухаживания, совместный быт, предложение руки и сердца. Только вот тогда Регина еще не знала, что счастье быстро сменится болью.

За чередой свиданий и подарков очень быстро наступили финансовые проблемы, конца которым не было. То мама возлюбленного сломает ногу и нужна дорогостоящая операция, то заказчик не отдает деньги за ремонт. Средства на решение этих вопросов Денис Федин брал у Регины. В долг. Та отдавала любимому все, что было. Когда денег не стало, взяла займ, больше 70 тысяч рублей. Еще 20 попросила у друга. Денис божился: все вернет, когда придет зарплата. Но этот день так и не настал.

«Он десятого числа пришел и говорит: „Слушай, в кассе не было налички, сказали завтра-послезавтра пришлют“. Настало завтра, настало послезавтра, я уже как-то начала нервничать и решила поехать на его вторую работу, где он работал якобы управляющим. Приехала туда и говорю: „Такой-то у вас работает?“. Мне говорят — нет», — рассказала пострадавшая Регина Зуфарова.

В общей сложности Регина отдала Денису около трехсот тысяч рублей. Но еще до этого были звоночки, на которые стоило обратить внимание. В какой-то момент девушка поняла, что возлюбленный ворует деньги из ее копилки. И даже предложение руки и сердца Денис сделал кольцом, которое просто взял у Регины в шкатулке. Когда девушка все же заподозрила неладное, полезла в документы новоиспеченного жениха и обнаружила, что его обвиняют в мошенничестве. Нашла номер пострадавшей.

«Я ему дала свой телефон, и пока занималась своими делами он, как оказалось впоследствии, оформил займ и перевел его себе. Я об этом узнала не сразу. Одобрили только на пять тысяч, а впоследствии, когда я смотрела бюро кредитных историй, в эти даты были попытки взять кредиты в общей сумме, там восемь кредитов в разных банках, на сумму около двух-трех миллионов», — рассказала пострадавшая Алия (имя изменено).

На этих кадрах Денис Федин рассказывает стендап-комику свой секрет успеха. Позже на это видео в соцсетях наткнутся и пострадавшие. Их как минимум пять. Многие открыто говорить о том, что их обманули, не хотят. И пока бывшая жена пытается выбить из него алименты, он как ни в чем не бывало продолжает знакомиться с девушками. Сам Денис уверен: пострадавшие по своей воле отдавали ему деньги.

«Перечисления были, но я ничего не просил. У меня факты есть, у меня свидетели есть. Мне даже это очень смешно. Я не собираюсь ничего подтверждать, зачем вы мне звоните?» — заявил обвиняемый Денис Федин.

По данным журналистов, Денис Федин живет в Казани всего полгода, переехал туда из Пензы. По словам пострадавших, крупную сумму он должен в том числе и мужчинам. Ведь он постоянно придумывает разные схемы и обманом забирает у людей деньги. Действует не один, а на пару с другом. Сейчас Регина хочет найти как можно больше пострадавших. И любыми способами добиться того, чтобы бывший возлюбленный отправился в колонию. Только такая плата за ее разбитое сердце кажется ей справедливой.

