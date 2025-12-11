Мушки и плесень: чем опасны трендовые елки с бубликами

Лилия Килячкова
В этом году россияне стали наряжать новогоднее дерево съедобными игрушками.

Можно ли наряжать елку бубликами и пряниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Роскачестве призвали не наряжать новогоднюю ель бубликами и пряниками

Трендовые съедобные украшения для новогодней елки, такие как пряники и бублики, могут быстро портиться и привлекать нежелательных насекомых. Об этом Life.ru рассказали в Роскачестве.

Главным недостатком таких украшений является риск ускоренной порчи.

«Под воздействием комнатного тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд, мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть: чрезмерно высыхать, отсыревать или плесневеть», — объяснили в Роскачестве.

Также в организации отметили, что это не только портит их внешний вид, но и привлекает насекомых, например плодовых мушек.

Однако если вы все же решили поставить у себя дома «бубличную ель», эксперты рекомендуют, чтобы это было искусственное дерево. Дело в том, что живая ель выделяет влагу и смолу, что приводит к порче выпечки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны.

