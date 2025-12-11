Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян

В деле о покушении на Симоньян заявлен гражданский иск на 35 миллионов рублей

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян появился гражданский иск на 35 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Истцом выступает человек, признанный потерпевшим по данному делу. При этом известно, что этот же гражданин проходит обвиняемым в рамках другого, отдельного уголовного производства, связанного с преступлениями против половой неприкосновенности. Таким образом, в текущем процессе он имеет статус потерпевшего и требует материальной компенсации.

Исковые требования заявлены в ходе слушания дела во 2-м Западном окружном военном суде. Заседания по эпизоду о покушении на Симоньян будут проходить в закрытом режиме. На скамье подсудимых — 12 человек, которым вменяют участие в запрещенной террористической организации NS/WP* и ряд тяжких преступлений.

Покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян было предотвращено ФСБ в июле 2023 года. Задержанные члены неонацистской группировки «Параграф-88» (ячейка National Socialism/White Power) готовили убийство по заказу СБУ за 50 тысяч долларов. Они вели слежку за маршрутами Симоньян, но не успели получить оружие от заказчиков.

Группировка сформировалась в апреле 2022 года под руководством Михаила Балашова. С сентября 2022 по июль 2023 года участники совершили не менее шести нападений на иностранцев и представителей ЛГБТ**, публикуя видео в Telegram для пропаганды. Весной 2023 года СБУ вышла на неонацистов, предложив 1,5 миллиона рублей за слежку и убийство Симоньян (а также Собчак). Задержания прошли 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области; изъято оружие, нацистская символика и литература.

* — признана экстремистской и террористической организацией, запрещена в РФ

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России