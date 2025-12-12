«Напали просто так»: в Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Под Оренбургом туристка сломала палец, убегая от чаек и требует компенсации

Жительница Оренбуржья требует моральной компенсации от курорта, где на нее напали чайки. Женщина жалуется на организаторов зоны отдыха «Соленые озера», где она сломала палец на левой ноге, убегая от напавших на нее птиц, пишут РИА Новости.

Об ее иске сообщил судебный участок № 2 Оренбургского района. Мировому судье поступило заявление о взыскании потраченных на отдых денег. Туристка рассказала, что прибыла на озеро Тузлучное в Соль-Илецке и вела себя спокойно, отдыхая на арендованном лежаке, однако все равно стала объектом агрессии пернатых обитателей пляжной зоны.

В сумму желаемой компенсации входят стоимость билета — 400 рублей, аренда беседки — 5500 рублей, проезд на вагончике по территории курорта — 200 рублей, аренда лежака — 1600 рублей, затраты на лекарства– 15533 рубля 78 копеек, разница между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком — 58462 рубля 64 копейки и моральный вред — 50 000 рублей.

Туристка уверяет, что не сделала ничего, чтобы спровоцировать птиц. Когда те на нее напали, ей пришлось спасаться бегством, что и привело к перелому. По мнению пострадавшей, в случившемся виновата администрация курорта, которая была обязана обеспечить должный уровень безопасности отдыхающих.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Оренбургом мужчина убил учительницу и посадил мертвое тело за руль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.