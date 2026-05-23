Российские военные нанесли удар по предприятию ВПК и объектам энергетики Украины

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Поражены также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, а также по цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом 23 мая сообщило Минобороны РФ.

Для удара применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

Накануне в ведомстве сообщали, что за неделю армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Под атаки попали объекты военной промышленности, аэродромы, места хранения и запуска дронов и безэкипажных катеров, предприятия топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны представить свои предложения в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР. Глава государства подчеркнул, что одними заявлениями МИДа в подобных случаях ограничиться невозможно.

По словам российского лидера, в результате террористической атаки погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Участники встречи почтили память жертв минутой молчания. Путин также заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте и ухудшения ситуации в стране киевскому режиму нужны такие преступления, чтобы вызвать ответную реакцию России, а затем переложить вину на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Такие разные Тельцы: как дата рождения влияет на характер земного знака з...

Последние новости

13:00
Героизм сквозь века: как врач из Помпеи спасал людей до последнего вздоха
12:54
Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11
12:48
В Госдуме заявили, что Зеленского ждет подобие Нюрнбергского трибунала
12:30
Жизнь в тумане: как справиться с тревогой из-за неопределенности
12:18
Российские военные нанесли удар по предприятию ВПК и объектам энергетики Украины
12:00
Мужская сила под защитой: 4 привычки, которые продлевают жизнь и улучшают потенцию

Сейчас читают

Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео