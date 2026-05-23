Российские военные нанесли удар по предприятию ВПК и объектам энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, а также по цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом 23 мая сообщило Минобороны РФ.

Для удара применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.

Накануне в ведомстве сообщали, что за неделю армия России нанесла массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Под атаки попали объекты военной промышленности, аэродромы, места хранения и запуска дронов и безэкипажных катеров, предприятия топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны представить свои предложения в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР. Глава государства подчеркнул, что одними заявлениями МИДа в подобных случаях ограничиться невозможно.

По словам российского лидера, в результате террористической атаки погибли шесть человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Участники встречи почтили память жертв минутой молчания. Путин также заявил, что на фоне провалов ВСУ на фронте и ухудшения ситуации в стране киевскому режиму нужны такие преступления, чтобы вызвать ответную реакцию России, а затем переложить вину на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.