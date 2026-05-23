Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11

Ранены 41 человек, еще десять числятся пропавшими без вести.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР увеличилось до 11 человек. Об этом 23 мая сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

Среди погибших — восемь девушек и трое парней. Число раненых возросло до 41 человека. Еще десять девушек числятся пропавшими без вести. Большинству погибших было около 20 лет, двоим недавно исполнилось 19 лет.

«Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздается», — подчеркнул Пасечник.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, отметив, что военной инфраструктуры в районе нет. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что трагедия требует честной международной оценки, но реакции от официальных организаций до сих пор не последовало.

Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11
