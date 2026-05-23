Жизнь в тумане: как справиться с тревогой из-за неопределенности

Диана Кулманакова
Страх перед отсутствием ответом связан с боязнью смерти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

The Guardian: современные технологии порождают тревогу из-за неопределенности

Современные технологии и смартфоны снижают способность людей мириться с отсутствием ответов. Об этом сообщило The Guardian.

Журналист Симон Столзофф в своей новой книге исследовал причины, по которым современному человеку становится все труднее переносить состояние неизвестности.

Автор отметил, что человеческий мозг эволюционно запрограммирован избегать неопределенности ради безопасности. Однако в нынешних реалиях это стремление превращается в источник постоянного стресса.

Эксперт связывает страх неизвестности с боязнью смерти.

По мнению Столзоффа, именно нетерпимость к неопределенности вызывает большую часть душевных страданий. В мире, где интернет приучил нас получать информацию мгновенно, любая задержка или отсутствие четкого ответа воспринимаются как угроза.

Исследования показывают, что уровень глобальной нестабильности сейчас выше, чем когда-либо с 1980-х годов, а повсеместное использование гаджетов лишает нас практики ожидания и принятия ситуации «незнания».

Для улучшения ментального здоровья важно научиться «грести сквозь туман», не дожидаясь идеальных условий для принятия решений. Столзофф подчеркнул, что неопределенность — это не только дискомфорт, но и место рождения новых возможностей.

«Если вы готовы терпеть это состояние чуть дольше, вы сможете открыть что-то новое в себе и мире», — рассказал автор.

Он порекомендовал не замирать в параличе анализа, а действовать в соответствии со своими ценностями, даже если финал предсказать невозможно. Важной опорой в меняющемся мире могут стать «якоря» — базовые константы, такие как семья или личные принципы.

Эксперт напомнил, что отсутствие полной определенности в будущем — это именно то, что делает жизнь ценной и наполненной магией сюрпризов.

