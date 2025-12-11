Приговор обжалован: адвокаты родственника Шакро Молодого обратились в суд

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Мещанский суд Москвы назначил Виталику Калашову семь лет лишения свободы.

Чем закончилось дело родственника Шакро Молодого

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Родственник Шакро Молодого обжаловал приговор по делу о покушении

Защита родственника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) — Виталика Калашова — подала жалобу на приговор, вынесенный ему по делу о покушении на убийство. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Мещанский суд Москвы 24 ноября назначил Калашову семь лет лишения свободы. Его адвокат настаивал, что подсудимый возместил причиненный потерпевшему вред.

Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, произошел 30 декабря 2024 года. Как установило следствие, Калашов поссорился с посетителями магазина на Неглинной улице и в ходе конфликта несколько раз ударил ножом 35-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.

Потерпевший получил множественные ранения, включая травмы, опасные для жизни, однако благодаря своевременной медицинской помощи выжил. Следователи отметили, что характер повреждений указывает на умысел, близкий к завершенному убийству, что и стало основанием для квалификации по статье о покушении.

Виталия Калашова задержали вскоре после происшествия. При обыске у него обнаружили мобильные устройства и переписку, которую следствие расценило как свидетельство подготовки нападения.

