«Лечиться надо»: Бледанс посоветовала ложиться в психбольницы под конец 2025-го

Эвелина Бледанс посоветовала коллегам по шоу-бизнесу лечь в психбольницу

Актриса и певица Эвелина Бледанс заявила, что под конец тяжелого 2025 года всем российским звездам будет полезно полежать в психбольнице. Таким мнением звезда поделилась с 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

Отвечая на вопрос журналистки, Бледанс отметила, что сама она никогда не лежала в психбольнице, однако бывала там в связи с тем, что воспитывает ребенка с особенностями развития. Поначалу певица сказала, что никому не рекомендовала бы попадать в такое место, однако позже отметила, что 2025 год был отмечен таким напряжением, что лечь в психиатрическую клинику всем отечественным шоу-бизнесом, пожалуй, было бы полезно.

«Я не откажусь<…> Собрать всех наших коллег и поехать в психбольницу полечиться немного. Полечиться сейчас надо всем. Очень тяжело, конец года адский», — пожаловалась она.

Артистка заявила, что, хотя все веселятся и готовятся праздновать Новый год и дарить друг другу подарки, атмосфера в воздухе очень напряженная и тяжелая.

«Все в психбольницу друзья <…> Лечим нервы», — пошутила Бледанс.

