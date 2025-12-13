Смерть обнаруженного в крови Питера Грина может носить криминальный характер

Американский актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 60 лет. Об этом сообщила газета New York Daily News.

Бездыханное тело актера обнаружили еще в пятницу, 12 декабря. По словам одного из соседей, Грин лежал на полу лицом вниз, а повсюду была кровь. Причина смерти и детали произошедшего выясняются.

«Поистине один из великих актеров нашего поколения. Его сердце было таким же большим, как и он сам. Я буду по нему скучать. Он был отличным другом», — сказал менеджер артиста Грегг Эдвардс в беседе с The New York Post.

По информации издания, в квартире Питера Грина были найдены улики, которые указывали на то, что к смерти актера могут быть причастны ирландские преступные группировки Нью-Йорка.

Также, по данным газеты, Грин должен был сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли в районе легких в ближайшее время.

В январе 2026 года Питер должен был начать съемки с актером Микки Рурком в триллере «Талисманы».

Жизнь и карьера Питера Грина

Будущий актер родился 8 октября 1965 года в американском штате Нью-Джерси. В возрасте 15 лет Грин бросил учебу в школе, сбежал из дома и до поступления в институт работы развозчиком пиццы.

Питер окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Он начал свою актерскую карьеру в 1990-х с эпизодических ролей в сериале Hardball. Однако широкую популярность ему принесли роли в культовых фильмах «Маска» Чака Рассела и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Из-за своей внешности в большинстве картин играл отрицательных персонажей: киллеров, заключенных, бандитов и наркоторговцев.

За профессиональную карьеру Грин снялся в более чем 90 картинах, среди которых сериалы «За жизнь», «Полиция Чикаго» и «Правосудие», а также фильмы «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тесла». Помимо работы в кино, он также принимал участие в съемках клипов.

Питер Грин не был женат и не имеет детей. У него есть младшие брат и сестра: Джон и Мэри-Энн.

Борьба с зависимостью

В разные периоды жизни Грин сталкивался с проблемами наркотической зависимости, что сказывалось на его карьере.

В 1996 году в журнале Premiere Magazine была опубликована статья, в которой были освещены проблемы Грина с наркотиками. У актера даже была попытка самоубийства. Вскоре после этого он прошел курс лечения от наркозависимости.

