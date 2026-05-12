Умерла сценаристка сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 96 0

За десять лет активной творческой работы она успела принять участие в создании 14 различных проектов.

Умерла сценаристка Юлия Тереньтева: сколько было лет

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Banneyer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сценаристка сериала «Склифосовский» Юлия Терентьева умерла в 44 года

Сценаристка Юлия Терентьева, работавшая над созданием многосерийной медицинской драмы «Склифосовский», скончалась 9 мая в возрасте 45 лет. Данные об уходе из жизни автора текстов появились на портале Кино-театр.ру.

Терентьева родилась в 1980 году в Севастополе, где успешно окончила первую гимназию имени А. С. Пушкина. Профессиональную деятельность в сфере киноиндустрии она начала в 2015 году.

За десять лет активной творческой работы сценаристка успела принять участие в создании 14 различных проектов. Одной из самых известных ее работ стало участие в написании сценария к нескольким сезонам популярного сериала «Склифосовский», где главные роли исполнили народные артисты России Максим Аверин и Елена Яковлева.

Помимо знаменитой истории о врачах, Юлия Терентьева приложила руку к созданию таких лент, как «Пес», «Второй шанс», «Свои» и «Марли». Ее авторству также принадлежит военная драма «Письма с фронта».

Последним завершенным проектом в карьере кинематографистки стал художественный фильм «В аду мест нет», премьера которого состоялась в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
По совету приятеля: 28-летняя женщина притворялась 16-летней школьницей
10:00
Еще один штат: Трамп собрался присоединить Венесуэлу к США
9:48
Главреду «Дождя»* Дзядко назначили восемь лет заочно по делу о фейках об армии
9:34
Новак рассказал, что всегда следует за бурным ростом экономики
9:33
Монтаж без ошибок: как сделать идеальный натяжной потолок в квартире своими руками
9:25
ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста набрал 29 млн просмотров

Сейчас читают

«Ну, погоди, ВСУ!» — ВС РФ стали «ослеплять» дроны при помощи мультфильмов
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео