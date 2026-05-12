Главреду «Дождя»* Дзядко назначили восемь лет заочно по делу о фейках об армии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 37 0

Дело связано с публикациями в Telegram-канале Дзядко о событиях в Буче и Ирпене.

Какой приговор вынес суд главреду «Дождя»* Тихону Дзядко*

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главреду «Дождя» Дзядко назначили восемь лет заочно по делу о фейках об армии

Главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко** заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Головинского суда Москвы.

Также Дзядко приговорили к штрафу в 250 тысяч рублей и четырем годам запрета администрировать сайты в интернете. 

В ходе прений сторон Гособвинение просило назначить Дзядко восемь лет лишения свободы и штраф в размере 5,9 млн рублей.

Дело связано с публикациями в Telegram-канале Дзядко о событиях в Буче и Ирпене. По версии следствия, в них была недостоверная информация о действиях российских военнослужащих. Кроме того, фигурант несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Ранее украинского бизнесмена Евгения Черняка*** заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по делу о финансировании терроризма

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

** — включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
По совету приятеля: 28-летняя женщина притворялась 16-летней школьницей
10:00
Еще один штат: Трамп собрался присоединить Венесуэлу к США
9:48
Главреду «Дождя»* Дзядко назначили восемь лет заочно по делу о фейках об армии
9:34
Новак рассказал, что всегда следует за бурным ростом экономики
9:33
Монтаж без ошибок: как сделать идеальный натяжной потолок в квартире своими руками
9:25
ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста набрал 29 млн просмотров

Сейчас читают

«Ну, погоди, ВСУ!» — ВС РФ стали «ослеплять» дроны при помощи мультфильмов
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео