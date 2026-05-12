Новак рассказал, что всегда следует за бурным ростом экономики

Новак: за бурным ростом экономики всегда следует структурная перестройка

После периода высокого экономического роста неизбежно наступает этап корректировки, зачастую сопровождающийся структурной трансформацией, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости».

«Необходимо учитывать, что экономическая динамика циклична — после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Это нормальный этап для экономики. Важно особенное внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к сбалансированному экономическому росту», — подчеркнул Новак.

Он добавил, что российская экономика обладает солидным запасом прочности. За последние три года она прибавила в реальном выражении свыше 10%, что позволило сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

Новак также в интервью рассказал, что реальные доходы населения выросли на 26,1% за последние три года. Это стало самым высоким показателем за 20 лет. Среди множества факторов, повлиявших на итоговый процент — увеличение зарплат россиян, рост соцвыплат и доходов от предпринимательства.

