ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста набрал 29 млн просмотров

Диана Кулманакова
Необычная музыкальная коллаборация привлекла внимание пользователей по всему миру.

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Созданный искусственным интеллектом кавер на знаменитую композицию «Седая ночь» группы «Ласковый май», якобы исполненный американским рэпером Канье Уэстом, суммарно собрал порядка 29 миллионов просмотров на YouTube. Об этом сообщили РИА Новости.

Виртуальное исполнение хита под названием Silver Night стало вирусным в середине весны. Наибольшую популярность среди различных вариаций трека завоевал TikTok-ремикс, опубликованный на канале GANG. Его посмотрели более 6,2 миллиона раз.

Другие версии также продемонстрировали высокие показатели. Ролик на канале Global Beats привлек внимание 3,9 миллиона зрителей, а публикация проекта «ХИМИЯ» собрала 1,8 миллиона просмотров.

Интерес к необычному каверу достиг максимума 9 и 10 апреля 2026 года. Популярность трека была настолько высокой, что нейросетевая композиция сумела возглавить мировой чарт сервиса распознавания музыки Shazam.

Оригинальное произведение «Седая ночь» неразрывно связано с историей группы «Ласковый май», которая была основана в 1986 году в Оренбурге Сергеем Кузнецовым.

Коллектив, в котором солировал юный Юрий Шатунов, обрел всесоюзную славу. Несмотря на распад группы в начале 1990-х годов, творческое наследие коллектива продолжает оставаться востребованным.

