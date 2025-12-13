Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на ЧМ-2025 в ОАЭ

Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Спортсмены РФ выступали под флагом и гимном родной страны.

Сколько медалей завоевали российские боксеры на ЧМ-2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Сборная России одержала победу в общем медальном зачете Чемпионата мира по боксу, который проходил в Дубае с 2 по 13 декабря. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 13 медалей: семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

"Золото" получили Всеволод Шумков в категории до 60 кг, Илья Попов в весе до 63,5 кг, Исмаил Муцольгов в категории до 75 кг, Джамбулат Бижамов в категории до 80 кг, Шарабутдин Атаев в весе до 86 кг, Муслим Гаджимагомедов в категории до 92 кг и Давид Суров в категории свыше 92 кг.

Серебряные награды завоевали Эдмонд Худоян в категории до 48 кг, Баир Батлаев в весе до 51 кг, Вячеслав Рогозин в категории до 54 кг, Евгений Кооль в весе до 67 кг и Сергей Колденков в категории до 71 кг. Бронзовым призером стал Андрей Пегливанян, выступавший в весе до 57 кг.

Кроме того, российские атлеты отметились историческим достижением: все боксеры, заявленные на турнир, пробились как минимум в полуфинал. Спортсмены представляли страну под национальным флагом и с государственным гимном.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Казахстана, завоевавшая три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Третье место досталось команде Узбекистана, которая выиграла две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.

