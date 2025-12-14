США подняли в воздух два истребителя F-16 после атаки на военных в Пальмире

Сергей Добровинский
Пентагон сообщил, что двое солдат армии США и один гражданский переводчик были убиты.

Кто напал на военных армии США в Сирии

Фото: Reuters/Cristina Sille

WSJ: США подняли в воздух два истребителя F-16 после атаки на военных в Пальмире

Американское военное командование подняло в воздух над сирийской Пальмирой два истребителя F-16 после атаки на военнослужащих США. Об этом пишет Wall Street Journal.

Телеканал Syria TV сообщил 13 декабря, что объединенные силы Сирии и США были обстреляны в районе Пальмиры, в результате нападения есть раненые, один сирийский военнослужащий скончался.

Пентагон сообщил, что двое солдат армии США и один гражданский переводчик были убиты во время операции против ИГ*, еще трое участников операции получили ранения. Вашингтоном было начато расследование, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что нападавшего ликвидировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что террористы взорвали гранаты на свадьбе в сирийской провинции Дараа в южной части страны. Преступники бросили два взрывных устройства в толпу гостей, убив 33 и ранив 19 человек. Примечательно, что в октябре 2025 года в Сирии официально запретили стрельбу на свадьбах.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

