Орбан поставил под сомнение будущее Рютте на посту генсека НАТО после его слов о России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

США выступают за мирное урегулирование, тогда как Европа демонстрирует настрой на продолжение конфронтации.

Почему Орбан сомневается в Рютте после его слов о войне с РФ

Орбан поставил под сомнение будущее Рютте в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сможет сохранить пост после недавних заявлений о возможном военном конфликте блока с Россией. Об этом глава венгерского правительства заявил в беседе с порталом Mandiner.

«Слова Марка Рютте тревожат, потому что, помимо напоминаний об ужасах войны прошлого, они противоречат тому, что говорят США. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого должность?» — уточнил он.

Также Орбан отметил, что внутри Североатлантического альянса сформировалась беспрецедентная ситуация, в которой Соединенные Штаты выступают за мирное урегулирование, а европейские страны, напротив, демонстрируют настрой на продолжение конфронтации.

Поводом для такого высказывания стали заявления Марка Рютте, от 11 декабря, в которых он призвал европейские государства готовиться к масштабному военному противостоянию, сопоставимому с войнами прошлого века. При этом генсек НАТО подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию генсека альянса, заявил, что тот «сам не знает, о чем он говорит».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в США заговорили о «новой холодной войне» с Европой.

