На мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В результате стрельбы на пляже погибли 16 человек.

Подробности теракта в Сиднее

Фото: www.globallookpress.com/Bai Xuefei

На мусульманском кладбище в австралийском Сиднее были обнаружены несколько свиных голов. Инцидент произошел после террористического акта на пляже Бонди. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным агентства, свиные головы были брошены на могилы мусульман в качестве акта возмездия после стрельбы на пляже Бонди, которую расценили как теракт.

Гробовщик Ахмад Храйчи, комментируя произошедшее, заявил, что подобные действия лишены смысла, поскольку люди, похороненные на кладбище, умерли задолго до трагических событий на пляже и не имеют к ним никакого отношения 

Двое террористов открыли огонь на пляже в Сиднее. В результате нападения погибли 16 местных евреев, праздновавших Хануку. Нападавшими оказались 50-летний мужчина из Пакистана и его 24-летний сын.

Ранее сообщалось, что один из погибших — Александр Клейтман — родился в СССР в 1941 году. Его семья сумела пережить Холокост, а после распада Советского Союза он эмигрировал в Австралию.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

