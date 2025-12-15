Десантник с позывным Грант в одиночку занял опорный пункт ВСУ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Военнослужащий продолжил выполнение боевой задачи после ранения сослуживца и сумел выбить противника с укрепленной позиции.

Десантник ВС РФ в одиночку взял опорный пункт ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Грант в ходе боя в одиночку занял укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил его сослуживец из группировки войск «Днепр» с позывным Филин.

«Молодой парнишка, позывной Грант. Обычный на первый взгляд. Когда приехал и соответственно была беседа, занятия на полигоне, я не думал, что он поведет и проявит себя таким образом, как он сделал, вообще не предполагал. А он себя проявил вообще как будто бывалый», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Филина, подразделению была поставлена задача занять небольшой опорный пункт противника. В ходе выдвижения один из бойцов получил ранение, в связи с чем личный состав был вынужден сосредоточиться на его эвакуации. В этот момент Грант принял решение не отходить и продолжить выполнение боевой задачи в одиночку.

Филин уточнил, что десантник сумел продвинуться вперед, вступил в бой с противником, применил стрелковое оружие и гранаты, после чего занял опорный пункт.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ сообщили, что старший сержант Вадим Шипачев во время атаки беспилотных летательных аппаратов быстро сориентировался и уничтожил несколько дронов противника, не допустив нанесения ущерба технике и личному составу. Благодаря его действиям удалось своевременно выполнить задачу по подвозу запасных частей для ремонта техники в зоне проведения специальной военной операции.

Также в Минобороны РФ отметили мужество и профессионализм сержанта Андрея Лацвика, который, находясь на должности гранатометчика мотострелкового подразделения, вел огонь по объектам ВСУ.

