В пяти километрах от турбазы: состояние найденных в Пермском крае туристов оценили специалисты

В настоящее время людей доставляют обратно на базу.

Состояние найденных в Пермском крае туристов оценивается как удовлетворительное

Состояние найденных в Пермском крае 13 туристов, пропавших ранее в районе горы Ослянки, по предварительным данным, оценили как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

По информации ведомства, все туристы были обнаружены в пяти километрах от туристической базы. В настоящее время людей доставляют обратно на базу. 

Прежде стало известно, что туристическая группа снегоходчиков в составе 13 человек пропала в районе горы Ослянки, Пермский край. Изначально группа состояла из 15 человек. Ранее двое снегоходчиков успешно вернулись на базу, их жизням ничего не угрожает. Источник 5-tv.ru уточнил, что самый старший из пропавших — Андрей М., 1972 года рождения, а самый младший участник похода Артур К. родился в 1988 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми. Поисковикам удалось отследить сигнал мобильных телефонов, и они сразу направились на источник сигнала.

