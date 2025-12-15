Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 70 0

Ранее поисковикам удалось отследить сигнал мобильных телефонов.

Что известно о пропавшей в Пермском крае группе туристов

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Спасатели установили место нахождения пропавшей в районе Ослянки, Пермский край, группы туристов. Все участники похода найдены живыми. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, ранее спасателям удалось отследить сигнал мобильных телефонов. Источник был расположен у реки Сухая, куда затем выдвинулся отряд спасателей.

Прежде стало известно, что туристическая группа снегоходчиков в составе 13 человек пропала в районе горы Ослянки, Пермский край. При этом источник сообщил, что снегоходчики могли забраться на гору по уже проложенному пути, однако куда они направились дальше — неизвестно. Связи с ними нет.

Изначально группа состояла из 15 человек. Ранее двое снегоходчиков успешно вернулись на базу, их жизням ничего не угрожает. Источник уточнил, что самый старший из пропавших — Андрей М., 1972 года рождения, а самый младший участник похода Артур К. родился в 1988 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пропавшие в Пермском крае туристы не регистрировали маршрут в МЧС.

Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми
