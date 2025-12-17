Hyundai зарегистрировала три товарных знака в России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 19 0

Компания остановила работу на российском рынке три с половиной года назад.

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Hyundai зарегистрировала в России три товарных знака, включая Genesis и Matrix

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году, оформил в стране регистрацию трех товарных знаков, включая Genesis и Hyundai Matrix. Об этом 16 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно информации агентства, товарный знак Matrix зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который распространяется на грузовые и легковые автомобили, фургоны и автобусы.

При этом бренд Genesis, под которым выпускаются автомобили бизнес-класса, получил регистрацию по 41-му классу МКТУ. Он включает деятельность, связанную с организацией и проведением публичных мероприятий.

Оба товарных знака сохранят юридическую защиту на территории России до августа 2034 года.

Как 13 декабря сообщал 5-tv.ru, на минувшей неделе на российский рынок, судя по всему, решили вернуться модный дом Fendi, Toyota, Swarovski и Nikon. Эти компании подали заявки на регистрацию от одного до четырех товарных знаков.

