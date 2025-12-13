Решили вернуться? Какие бренды зарегестрировались в России на этой неделе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 68 0

Многие зарубежные компании ушли с российского рынка после начала СВО.

Зарубежные бренды вернулись в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Kia Corporation, Fendi и Toyota зарегистрировали товарные знаки в РФ

Ряд зарубежных брендов, ушедших из России после начала специальной военной операции (СВО), на этой неделе отправили заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, на российский рынок, судя по всему, решили вернуться модный дом Fendi, Toyota, Swarovskiм и Nikon. Эти компании подали заявки на регистрацию в РФ от одного до четырех товарных знаков. Например, согласно документу, японский бренд Nikon хочет утвердить следующие названия: DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.

Еще заявку в Роспатент отправили два американских производителя компьютерных игр. Они планируют зарегистрировать сразу семь товарных знаков в России. В их числе такие игры, как: Wolfenstein, Deathloop, Fallout, а также Quake и Call of Duty.

Помимо этого, 9 декабря 2025 года УЕФА подал заявку на регистрацию товарного знака «Евро-2028» в нашей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские компании хотели бы расширяться в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

