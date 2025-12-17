ФСБ сорвала подготовку теракта в исправительной колонии Ростовской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Заключенные планировали захват сотрудников и поджог объектов на территории учреждения, однако их действия были пресечены на стадии подготовки.

ФСБ сорвала подготовку теракта в исправительной колонии

Фото: ГУФСИН РФ

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт, который готовился в одном из исправительных учреждений региона. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

По данным ведомства, группа заключенных — выходцев из стран Средней Азии — разработала план нападения, предусматривающий захват заложников среди персонала колонии и поджог зданий на ее территории. Как уточнили в УФСБ, подозреваемые придерживались идеологии организации, признанной террористической на территории России.

Реализовать задуманное злоумышленникам не удалось: их действия были своевременно выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов. В ходе оперативных мероприятий у фигурантов изъяли самодельные колюще-режущие предметы, фрагменты ткани с изображением, внешне напоминающим символику террористической организации, а также мобильные телефоны.

«В отношении троих иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 („Покушение на преступление“), ч. 2 ст. 205 УК России („Террористический акт“)», — следует из материала.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Башкирии восьми участников запрещенной в России террористической организации. По данным спецслужб, они распространяли идеи создания всемирного халифата и занимались вербовкой сторонников. Во время обысков по местам их проживания были обнаружены и изъяты материалы террористической пропаганды, средства связи и электронные носители информации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

