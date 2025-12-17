Путин: Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с Западом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Чего не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия поддерживает выстраивание равноправного сотрудничества вместе с США и со странами Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

«Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем Евразийском регионе», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия приветствует позитивные сдвиги в переговорах с Белым домом. Однако европейские правительства не разделяют этот оптимизм. Президент выразил разочарование тем, что не может положительно отозваться о «нынешних лидерах большинства европейских стран».

Он подчеркнул, что руководство России осознает, что в любой международной ситуации ключевым гарантом суверенитета, независимости и безопасности страны, а также ее будущего и «стратегического равновесия», являются вооруженные силы.

«И как уже сказал, нам нужно планомерно работать над их укреплением. Что здесь хочу особо отметить, какие задачи поставить в сфере военного строительства, в том числе с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения», — заключил Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Белоусов: план по набору военнослужащих по контракту перевыполнен
14:45
Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
14:40
В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта
14:35
Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году
14:32
Белоусов: НАТО усиленно готовится к войне с РФ
14:20
«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026