Психологи ПНИПУ: правда про Деда Мороза может навредить ребенку

Правда про Деда Мороза может навредить ребенку. Об этом рассказал URA.RU ассистент кафедры «Философия и право» Михаил Сухогузов.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предупреждают: резкое «разоблачение» может стать для ребенка серьезной психологической травмой, подрывающей базовое доверие к миру и близким.

Особенно опасна тактика «газлайтинга», когда родители, пытаясь сохранить иллюзию, начинают отрицать очевидные для ребенка факты.

«Такое поведение создает мучительный внутренний конфликт между тем, что ясно видят, и тем, во что заставляют верить», — отметил эксперт.

Это может привести к росту тревожности, излишней критичности и потере доверия к семье.

Жесткие попытки разубедить ребенка, по словам ученых, насильственно прерывают естественные для его возраста процессы воображения.

Реакцией могут стать негативные симптомы: стойкое отсутствие аппетита, нарушения сна, вспышки агрессии, появление новых страхов, потеря интереса к играм и заметная замкнутость.

Ученые рекомендуют подходить к этому вопросу максимально деликатно, превращая утрату иллюзий в позитивный опыт.

Доцент кафедры «Социология и политология», кандидат психологических наук Ольга Юрьева советует рассказать о собственном детстве. Поделиться историей о том, как вы сами впервые узнали, что это добрая семейная традиция. Описание своих чувств поможет ребенку понять, что его переживания нормальны.

Также нужно создать новые семейные традиции. Например, организовать поездку в резиденцию Деда Мороза. Совместные яркие впечатления помогают мягко сместить акцент с идеи «обмана» на ценность чуда, создаваемого семьей.

