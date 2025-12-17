Секту саентологов обезвредили в Алтайском крае

Секту саентологов раскрыли в Алтайском крае. Причем среди членов общества оказались довольно известные и обеспеченные жители Барнаула.

Для того чтобы привлекать новых адептов, они даже решили организовать предпринимательскую деятельность и проводили тренинги личностного роста специально для персонала и руководителей крупных региональных компаний. Но, как выяснили следователи, вместо того, чтобы прокачивать навыки, к участникам применяли методики, которые признаны в России экстремистскими. А после «зомбированных» сотрудников можно было легко контролировать в интересах американцев.

В домах подозреваемых уже прошли обыски. Ранее подобный случай уже произошел в Липецке. Тогда саентологи чуть не развалили местное градообразующее предприятие.

