Секту саентологов обезвредили в Алтайском крае

Эфирная новость 26 0

Среди членов сообщества — известные жители Барнаула.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Секту саентологов раскрыли в Алтайском крае. Причем среди членов общества оказались довольно известные и обеспеченные жители Барнаула.

Для того чтобы привлекать новых адептов, они даже решили организовать предпринимательскую деятельность и проводили тренинги личностного роста специально для персонала и руководителей крупных региональных компаний. Но, как выяснили следователи, вместо того, чтобы прокачивать навыки, к участникам применяли методики, которые признаны в России экстремистскими. А после «зомбированных» сотрудников можно было легко контролировать в интересах американцев.

В домах подозреваемых уже прошли обыски. Ранее подобный случай уже произошел в Липецке. Тогда саентологи чуть не развалили местное градообразующее предприятие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Шесть тревожных признаков в среднем возрасте могут предсказать деменцию
23:39
Не только в Новый год: как много майонеза едят россияне
23:20
Нет, не Турция: какие страны будут популярны среди россиян в 2026 году
23:14
Мадуро предупредил ООН об угрозе суверенитету Венесуэлы
23:10
Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил
23:07
Долина отказалась предоставить справку из психдиспансера на суде

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
Роман под камерами и смерть в тишине: трагедия Яниса Тиммы
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026