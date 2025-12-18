Баланс решений: косметолог обозначил главные тренды в сфере красоты на 2026 год

Косметолог Пархоменко: естественность окажется важной для людей в 2026 году

Процедуры красоты без видимых следов хирургического вмешательства станут трендами наступающего 2026 года. Об этом в беседе с 5-tv.ru косметолог Николай Пархоменко на музыкальном фестивале «Наши Голоса».

По словам специалиста, современная косметология все активнее уходит от одиночных процедур в пользу комплексного подхода. Комбинация различных методик, как отметил Пархоменко, даст возможность воздействовать на разные уровни возрастных изменений и замедлять процессы старения максимально естественным образом.

«Поэтому уже ушел тот век, когда мы делаем что-то изолированно. Малоинвазивные процедуры — это те, которые не предусматривают глубокого внедрения в организм. То есть это что-то между поверхностной косметологией и глубокой хирургией», — пояснил эксперт.

К таким методам Пархоменко отнес нитевой лифтинг, плазмотерапию и препараты на основе полимолочной кислоты. Эти процедуры работают с глубокими слоями тканей, но при этом не требуют серьезного вмешательства — без крупных разрезов, швов и заметных рубцов.

Косметолог подчеркнул, что запрос на естественность становится определяющим. Пациенты все так же хотят выглядеть лучше, однако не готовы мириться с явными следами операций. Именно поэтому востребованными становятся методики, после которых окружающие видят результат, но не могут определить, за счет чего он был достигнут.

«А если не видны следы, то и у людей больше вопросов. Как так произошло, что человек стал лучше выглядеть, а следов вмешательств никаких нет? То есть на это люди покупаются, цепляются и хотят продвигать это вперед. И тем более это реально не маркетинг, а это реально рабочая тема», — подытожил косметолог.

Он заключил, что комплексные малоинвазивные подходы действительно демонстрируют устойчивый эффект и потому будут активно развиваться и в ближайшие годы.

