Направят на развитие: в каких городах РФ вводят туристический налог

РИА Новости: Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог

С 1 января 2026 года города Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей регионов.

Такое нововведение позволит пополнить местные бюджеты, а данные средства власти обещают направить на развитие инфраструктуры и туристических проектов.

В Курске введение такого налога позволит за год пополнять городскую казну на 13 миллионов рублей. При этом от его уплаты освобождены Герои СССР и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды.

С 1 января в Нижнем Новгороде также начнет взиматься туристический налог. Он будет равен 2% и принесет в бюджет до 200 миллионов рублей в год.

«Муниципалитетам дано право самим выбрать ставку налога, мы выбрали минимальную — 1%, она будет действовать весь год, вне зависимости от сезонной загрузки», — отметила вице-мэр Самары Юлия Ашуркова.

К 2030 году налог увеличится до 5%. Однако даже в 2026 году, по прогнозам Федеральной налоговой службы, казна Самары пополнится на 95 миллионов рублей.

В Тюмени с 1 января также начнут взимать туристический налог в 2%. Данный город за год принимает около трех миллионов гостей, и спад в 2026-м не ожидается.

