Направят на развитие: в каких городах РФ вводят туристический налог

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Нововведение начнут действовать с 1 января 2026 года.

Туристический налог в российских городах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог

С 1 января 2026 года города Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень вводят туристический налог для гостиничного бизнеса. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей регионов.

Такое нововведение позволит пополнить местные бюджеты, а данные средства власти обещают направить на развитие инфраструктуры и туристических проектов.

В Курске введение такого налога позволит за год пополнять городскую казну на 13 миллионов рублей. При этом от его уплаты освобождены Герои СССР и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп и дети-инвалиды.

С 1 января в Нижнем Новгороде также начнет взиматься туристический налог. Он будет равен 2% и принесет в бюджет до 200 миллионов рублей в год.

«Муниципалитетам дано право самим выбрать ставку налога, мы выбрали минимальную — 1%, она будет действовать весь год, вне зависимости от сезонной загрузки», — отметила вице-мэр Самары Юлия Ашуркова.

К 2030 году налог увеличится до 5%. Однако даже в 2026 году, по прогнозам Федеральной налоговой службы, казна Самары пополнится на 95 миллионов рублей.

В Тюмени с 1 января также начнут взимать туристический налог в 2%. Данный город за год принимает около трех миллионов гостей, и спад в 2026-м не ожидается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что количество путешествий по России превысило исторический максимум.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.38
0.95 94.15
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:43
Изысканные блины, сочная курица и царские пельмени: простые рецепты для новогоднего стола
10:30
«Готова тебя прибить подушкой»: Алина Загитова рассказала об отношениях с сестрой
10:22
Бойцы ВС РФ вывели мирных жителей из-под огня в Купянске
10:10
Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства
10:09
Съесть удачу: какие блюда на Новый год притянут деньги, любовь и изобилие в 2026-м
10:05
ФСБ задержала студентку колледжа по подозрению в попытке теракта в Волгодонске

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026