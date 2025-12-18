Daily Mail: Бритни Спирс замечена с игрушечным младенцем в люльке

Певица Бритни Спирс была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса после возвращения из отпуска в Кабо, и ее появление вновь привлекло внимание публики. Как сообщает Daily Mail, артистка прилетела в США с игрушечной детской люлькой, в которой находился кукольный младенец.

По данным издания, Спирс сопровождал молодой фитнес-блогер. Пара вместе приземлилась в Лос-Анджелесе, после чего певица поспешила покинуть аэропорт. В момент встречи с папарацци она была одета в розовый топ с открытыми плечами и черные облегающие шорты, стараясь как можно быстрее скрыться от внимания прессы.

Источники отмечают, что необычный аксессуар в виде люльки сразу бросился в глаза фотографам. В социальных сетях также обратили внимание на спутника певицы — по предварительной информации, им оказался некий Брэндон Уокер.

Последнее время Бритни Спирс регулярно оказывается в центре обсуждений из-за странных и тревожащих поклонников публикаций в соцсетях. По данным источников, близкие и друзья артистки всерьез обеспокоены ее эмоциональным состоянием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.