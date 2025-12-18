Лариса Долина совершала продажу квартиры в состоянии психического расстройства

Судебная психиатрическая экспертиза установила, что в момент сделки по продаже недвижимости народная артистка РФ Лариса Долина находилась в состоянии психического расстройства, что отражено в судебном решении.

Согласно материалам дела, злоумышленники смогли склонить певицу к продаже квартиры, воспользовавшись спецификой ее мышления и индивидуальными психологическими особенностями.

Ранее Долина отказалась предоставить в суде документ, подтверждающий отсутствие учета в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила адвокат предпринимательницы Полины Лурье Светлана Свириденко, выступая в эфире федерального телеканала.

Юрист пояснила, что соответствующее требование было озвучено еще на стадии предварительного рассмотрения дела. Однако, по ее словам, сторона артистки решила не выполнять данное ходатайство и уведомила об этом суд через своего представителя.

Скандал вокруг недвижимости Ларисы Долиной

Судебные споры разворачиваются на фоне резонансной истории с элитной квартирой Ларисы Долиной, которая стала публичной летом 2024 года и вызвала широкий общественный отклик. Тогда артистка заявила, что стала объектом многоходовой мошеннической схемы.

По ее словам, на протяжении длительного времени неизвестные оказывали на нее психологическое воздействие, убеждая избавиться от жилья в центре столицы под предлогом «спасения» денежных средств. Вырученные от продажи деньги, как утверждала Долина, были переведены на так называемые безопасные счета, а часть суммы она передала курьеру наличными.

Следственные органы оценили общий размер ущерба как минимум в 317 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, одновременно началось гражданское разбирательство о законности сделки купли-продажи. Суд первой инстанции восстановил право собственности певицы на квартиру, а вышестоящие суды поддержали это решение. В итоге покупательница жилья, предпринимательница Полина Лурье, лишилась и недвижимости, и переданных по договору денег.

Позднее Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд РФ. Высшая судебная инстанция пересмотрела дело, отменила решения нижестоящих судов и признала право собственности на спорную квартиру за покупательницей. Соответствующее решение было принято 16 декабря.

