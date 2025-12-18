Верховный суд разъяснил правовую позицию по делу о квартире Ларисы Долиной

Верховный суд России обнародовал полный текст решения по громкому спору вокруг квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной, в котором изложил свою правовую позицию. Суд пришел к выводу, что обстоятельства дела не позволяют признать сделку недействительной на основании заблуждения со стороны артистки.

В определении подчеркивается, что Долина обладает значительным жизненным и профессиональным опытом, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя. По мнению суда, такой уровень знаний и практики в заключении договоров предполагает понимание правовых последствий операций с недвижимостью, включая куплю-продажу жилья.

Верховный суд указал, что наличие предпринимательского статуса и многолетней договорной практики исключает возможность ссылаться на существенное заблуждение как на причину для отмены сделки. В решении отдельно акцентируется, что дееспособный гражданин обязан самостоятельно нести ответственность за принятые им решения и их последствия.

Напомним, 16 декабря Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил акты нижестоящих судов, которые ранее вставали на сторону Долиной и возвращали ей квартиру в районе Хамовники. В результате право собственности на спорную недвижимость было подтверждено за Лурье.

При этом вопрос о снятии Ларисы Долиной и членов ее семьи с регистрационного учета в квартире не был окончательно разрешен и направлен на новое рассмотрение в Московский городской суд.

