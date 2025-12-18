Горит и пылит: чем опасны некачественные искусственные елки

Большую опасность для здоровья могут представлять елки. Причем как натуральные, так и искусственные. На старых деревьях скапливается пыль, а при неправильном хранении еще и образуется плесень. Некачественные ели могут выделять пожароопасные и быстро воспламеняющиеся вещества. А если еще и использовался дешевый пластик, то это вредно и для дыхательных путей. Как выбрать новогоднюю красавицу и при этом не испортить праздник — узнала корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Выбор новогодней елки — трепетная традиция семьи Баскаковых. Искусственную даже не рассматривают, в прошлом году такая красавица с маркетплейса чуть не погубила праздник.

«Когда перед праздниками я ее доставала из коробки, у нее вся хвоя осыпалась. По сути, у нее произошло все то, что должно происходить с живой. Это очень странно. Видимо, качество пластика было не очень хорошее», — рассказала Вероника Баскакова.

Тем более, если елка не новая, а целый год хранилась на сыром чердаке или пылилась в кладовке, на пластиковых ветках обязательно скопится пыль или даже плесень.

«Если дешевый пластик, который выделяет запах, это чувствуется, когда покупаешь эту елку. И тогда могут быть раздражения дыхательных путей», — сказал врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Владимир Митрофанов.

Некачественные елки могут выделять фенол и формальдегиды — вещества пожароопасные и быстро воспламеняющиеся. Когда праздничное дерево увешивают сияющими гирляндами — может произойти короткое замыкание. Может загореться и пышная мишура, ведь она легко вспыхивает от одной только искры бенгальского огня или праздничной свечи.

«Все прически, все длинные платья, когда это все рядом распространяется, все перекидывается на людей. Сами видели, пламя летит вверх, у нас там натяжные потолки, рядом занавески», — сказал руководитель судебно-экспертной организации, генеральный директор научно-исследовательского центра пожаро-технических экспертиз Александр Лучик.

Наш эксперимент на полигоне доказал: елка выгорает за считанные секунды. И куда страшнее пламени дым с удушающим химическим запахом. Он моментально окутывает все вокруг даже на открытом воздухе.

«У нас уже заработала сигнализация. От нашей елки, которую мы используем в эксперименте, очень много дыма. В замкнутом помещении буквально пару секунд и все. Спасти жизнь может вот такой самоспасатель», — показала корреспондент.

Для безопасности эксперты рекомендуют держать дома набор первой помощи: например, огнетушащий спрей, он хорошо справляется с горящей елкой.

В качестве альтернативы искусственным и живым елям московские разработчики предлагают кинетическую динамическую елку. Иначе говоря — голограмма. Однако у нее свои сюрпризы: по плану под бой курантов должна была появиться зимняя проекция под хвойный аромат из аэрозоля. Но в самый ответственный момент техника дала сбой.

«И мы слышим звук „пшш“, шипение. Поворачиваемся и видим, что у нас вместо нашей динамической елки, где должна была быть картинка елочки, снега, глубины такой, что 3D-объем создается. Мы видим, что там идет показ аниме рекламных, которые были изначально в базовых настройках. И четкий сильный запах хвойного вот этого дезодоранта-освежителя», — рассказал председатель Совета по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта Международной организации развития БРИКС Василий Бойковский.

Теперь в планах у разработчиков придумать новую безопасную ель, которая сможет заменить искусственную. Но для многих и она вряд ли заменит живую — как из детства, с хвойным ароматом и колючими ветками.

