Биохакер обещает бессмертие к 2039 году и считает, что ИИ открыл к нему путь

Daily Mail: биохакер Брайан Джонсон планирует стать бессмертным к 2039 году

Биохакер Брайан Джонсон заявил, что намерен достичь бессмертия в течение ближайших 15 лет — к 2039 году, когда ему будет 62. Как пишет Daily Mail, уже несколько лет подряд биологический возраст Джонсона не увеличивается и остается стабильным — по крайней мере, мужчина на этом настаивает.

По его словам, за последние два года появилось «реалистичное окно возможностей» для сознательного существа, которое действительно может рассчитывать на бесконечную жизнь. При этом Джонсон признал, что точного механизма достижения бессмертия пока не существует.

Почему он делает ставку на искусственный интеллект

Джонсон считает, что ключевым фактором станет развитие искусственного интеллекта. Он отметил, что ИИ перестает быть просто помощником и превращается в полноценный инструмент научных открытий, ускоряя исследования и разработку новых методов продления жизни.

По его мнению, сочетание ИИ, более точных измерений биомаркеров и замкнутых циклов тестирования создает систему, которая может радикально ускорить биомедицинский прогресс. Именно поэтому 2039 год он называет «разумной и достижимой целью».

Экстремальные методы омоложения

Брайан Джонсон давно известен своими дорогостоящими и неоднозначными экспериментами по замедлению старения. По собственным оценкам, он тратит около двух миллионов долларов в год на медицинские процедуры и анализы.

Среди методов, которые он применял, — переливание плазмы крови от собственного подростка-сынa, постоянный мониторинг сна, гормонов и даже ночной эрекции. Джонсон утверждает, что за последние шесть лет его организм функционирует на уровне «элитного 18-летнего», включая состояние сердца, гормональный фон и репродуктивную систему.

При этом он признает, что его мозг биологически соответствует примерно 42 годам, а также у него есть умеренная потеря слуха в одном ухе.

Природные примеры «вечной жизни»

В подтверждение своих идей Джонсон ссылается на животных, которые считаются фактически биологически бессмертными. Среди них — медуза Turritopsis dohrnii, способная возвращать свои клетки в молодое состояние, и пресноводная гидра, постоянно регенерирующая ткани.

Он подчеркивает, что бессмертие — не физическая невозможность, а задача биологической инженерии, которую эволюция уже «решала» в природе.

«Тысячи клонов органов» и эксперименты будущего

Джонсон утверждает, что его команда создает лабораторные модели — «тысячи клонов органов Брайана Джонсона» в одной чашке Петри. По его словам, это позволяет тестировать лекарства и терапии, не подвергая риску реальный организм. Что именно подразумевается под этими экспериментами, он не уточняет.

Бессмертие как философская цель

Биохакер называет стремление к бессмертию «самой крутой целью, которую можно представить». Он считает, что человечество сейчас живет саморазрушительно — через питание, образ жизни и экологические практики — и называет современную цивилизацию «инфантильной».

По его мнению, цель победить смерть — это выбор в пользу жизни, который должен задать новый вектор развития. Он добавляет, что надеется на смелость человечества признать ценность собственного существования и защитить ее.

Что говорят ученые

Хотя ни одному человеку пока не удалось жить вечно, некоторые исследователи допускают значительное увеличение продолжительности жизни. Так, биолог старения Стивен Остад из Университета Алабамы в Бирмингеме ранее высказывал мнение, что человек, который доживет до 150 лет, возможно, уже родился.

При этом официальные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показывают, что средняя продолжительность жизни в стране составляет около 76 лет, причем женщины в среднем живут дольше мужчин.

