Сон сильнее спорта: ученые нашли защиту от стресса на работе

Medical Xprеss: лучшим инструментом для борьбы со стрессом стал сон

Ученые пришли к выводу, что полноценный сон и сбалансированное питание помогают организму противостоять последствиям постоянного стресса на работе эффективнее, чем физические нагрузки. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.

Исследование основывалось на данных масштабного опроса 2871 жителя Канады, который проводился в течение десяти лет. Специалисты изучали влияние пяти ключевых привычек — сна, питания, физической активности, употребления алкоголя и курения — на состояние здоровья людей, регулярно сталкивающихся с рабочим стрессом.

Главным фактором защиты оказался качественный сон. Исследователи объяснили, что именно он помогает человеку поддерживать эмоциональную устойчивость, сохранять самоконтроль и восстанавливаться после психологических нагрузок.

Вторым важным элементом ученые назвали питание. По их мнению, правильный рацион помогает организму сохранять физические и психологические ресурсы даже в условиях хронического напряжения.

«Физические упражнения в целом оставались полезными для здоровья, но не смягчали негативное воздействие стресса на работе на здоровье в той же степени, если рассматривать все остальные факторы в совокупности», — следует из публикации.

Авторы исследования подчеркнули, что длительный стресс способен постепенно истощать человека как физически, так и эмоционально. По словам специалистов, хроническое напряжение связано с повышенным риском выгорания, депрессии, тревожных расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Ученые также считают, что работодателям стоит внимательнее относиться к условиям труда сотрудников. Среди рекомендаций — сокращение рабочих коммуникаций в нерабочее время и создание более комфортных графиков для полноценного отдыха.

