В Геленджике и Ярославле вводились ограничения на взлет и посадку самолетов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Позже меры безопасности были сняты.

Где в России была ограничена работа аэропортов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных суден. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном Telegram-канале.

Позже пресс-секретарь объявил о снятии ограничений. Меры безопасности вводились для обеспечения гражданских авиаперелетов, уточнил Кореняко.

Также запрет на полеты и посадки самолетов был снят в аэропорту Ярославля.

Рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара были вновь запущены в мае 2024 года. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что прорабатывают возможность открытия аэропортов в южных регионах — Анапе, Брянске, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.

С началом специальной военной операции в феврале 2022 года аэропорты в южных городах были закрыты в интересах безопасности, так как расположены в опасной близости к границе Украины. Для полного открытия южных аэропортов необходимо разрешение со стороны служб безопасности.


