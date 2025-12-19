В Геленджике и Ярославле вводились ограничения на взлет и посадку самолетов

Позже меры безопасности были сняты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В аэропорту Геленджика были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных суден. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном Telegram-канале.
Позже пресс-секретарь объявил о снятии ограничений. Меры безопасности вводились для обеспечения гражданских авиаперелетов, уточнил Кореняко.
Также запрет на полеты и посадки самолетов был снят в аэропорту Ярославля.
Рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара были вновь запущены в мае 2024 года. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что прорабатывают возможность открытия аэропортов в южных регионах — Анапе, Брянске, Воронеже, Курске, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.
С началом специальной военной операции в феврале 2022 года аэропорты в южных городах были закрыты в интересах безопасности, так как расположены в опасной близости к границе Украины. Для полного открытия южных аэропортов необходимо разрешение со стороны служб безопасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?